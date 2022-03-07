Дмитрий Кулеба встретится с Лавровым в Турции [ Редактировать ]
Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в турецкой Анталии 10 марта. Как сообщает Haber Turk, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам Чавушоглу, он сам также примет участие в переговорах.
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