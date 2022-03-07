Киевская область: в Нацполиции сообщили, где идут бои и наступает враг [ Редактировать ]
По состоянию на 7 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене и Дмитровке на Бучанщине. Идут бои, наблюдается гуманитарный кризис. При обстреле Макарова повреждены школа, детсад, хлебозавод и жилые дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
- На Фастовщине около 5 часов утра враг с помощью "Градов" часть Ясногородки. Также авиаудар был осуществлен в центре Бишева. Повреждено здание аптеки.
- В Броварах и Фастовщине полиция задержала мародеров, которые обворовывали частные дома.
- В селах Мокрец и Заворичи Броварского района активно передвигается вражеская техника. В Победе Барышевской ТГ идет сражение.
- На Вышгородщине продолжается эвакуация населения.
- На Белоцерковщине, Обуховщине, Бориспольщине ситуация контролируемая.
Напомним, что Кадыров опубликовал видео с чеченцами в Бабинцах Киевской области.
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