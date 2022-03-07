По состоянию на 7 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене и Дмитровке на Бучанщине. Идут бои, наблюдается гуманитарный кризис. При обстреле Макарова повреждены школа, детсад, хлебозавод и жилые дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На Фастовщине около 5 часов утра враг с помощью "Градов" часть Ясногородки. Также авиаудар был осуществлен в центре Бишева. Повреждено здание аптеки.

В Броварах и Фастовщине полиция задержала мародеров, которые обворовывали частные дома.

В селах Мокрец и Заворичи Броварского района активно передвигается вражеская техника. В Победе Барышевской ТГ идет сражение.

На Вышгородщине продолжается эвакуация населения.

На Белоцерковщине, Обуховщине, Бориспольщине ситуация контролируемая.

Напомним, что Кадыров опубликовал видео с чеченцами в Бабинцах Киевской области.