Кадыров опубликовал видео с чеченцами в Бабинцах Киевской области [ Редактировать ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с чеченскими бойцами под Киевом. По нему можно понять, что кадыровцы находятся в пгт Бабинцы в 55 км от украинской столицы.
Кадыровцы на видео угрожают украинским националистам и вызывают их на бой.
Напомним, что Рамзан Кадыров признал потери в Украине.
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