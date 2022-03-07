Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с чеченскими бойцами под Киевом. По нему можно понять, что кадыровцы находятся в пгт Бабинцы в 55 км от украинской столицы.

Кадыровцы на видео угрожают украинским националистам и вызывают их на бой.

Напомним, что Рамзан Кадыров признал потери в Украине.