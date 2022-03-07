Канада вводит санкции против 10 человек из окружения Путина [ Редактировать ]
Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о расширении санкционного списка лиц из окружения российского президента Владимира Путина. Речь идет об олигархах и чиновниках, которые причастны к вторжению России в Украину. Об этом сообщает Reuters.
Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к неоправданному вторжению, включая бывших и действующих чиновников, олигархов и сторонников российского руководства.
В то же время глава правительства Канады не назвал имена этих лиц, но дал уточнение.
Имена этих лиц взяты из списка, составленного оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в тюрьме.
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