Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о расширении санкционного списка лиц из окружения российского президента Владимира Путина. Речь идет об олигархах и чиновниках, которые причастны к вторжению России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к неоправданному вторжению, включая бывших и действующих чиновников, олигархов и сторонников российского руководства.

В то же время глава правительства Канады не назвал имена этих лиц, но дал уточнение.