Киберспорт уходит из России [ Редактировать ]
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров составил список ограничений против России в сфере видеоигр, введенных после вторжения в Украину. Об этом министр заявил в Facebook.
Игры закончились. Киберспорт уходит из России. Многие разработчики игр и киберспортивных уже поддержали Украину и наложили санкции в России.
Михаил Федоров / Фото: пресс-служба Минцифры
По его словам, ограничения наложили ряд гигантов индустрии. Например, Ubisoft и EA Sports приостановили продажи своих продуктов в России и Беларуси, WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе, а также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке. Другие компании прекратили сотрудничество с россиянами в разных проектах.
По данным министра, российский рынок видеоигр занимает 8-е место в мире по доходу, что в 2021 году составило 2,7 млрд долларов. 53% россиян регулярно играют в игры на ПК.
Время возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх.
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