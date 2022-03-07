У российских оккупантов 7 марта огромные потери в направлении Конотоп и Ахтырка. По данным Генштаба, там враг потерял до 50% личного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Группировка врага, которая действует на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка, потеряли до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий потребуется перегруппировка и пополнение запаса.

Также сообщается, что оккупанты терроризируют мирное население, обстреливает гуманитарные конвои и пытаются организовать свои пропагандистские конвои. Также есть попытки легализации оккупационной власти на отдельно захваченных территориях.

Но морально-психологическое состояние остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. Некоторые выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.