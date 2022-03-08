Кабинет министров Украины разрешил во время военного положения регистрировать браки с военнослужащими без их личного присутствия.

Чтобы ЗАГС расписал пару, необходимо заявление о согласии на брак от того, кто будет отсутствовать на церемонии. Подлинность такого документа заверяет командир или руководитель подразделения, где служит военный.

Напомним, с начала войны в Украине поженились почти 4000 пар.