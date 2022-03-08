В Украине погибли более 12 тысяч российских солдат - Генштаб [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Российская армия уже потеряла в Украине убитыми более 12 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- Личного состава - более 12 000 человек;
- Танков - 303;
- Боевых бронированных машин - 1036;
- Артиллерийских систем - 120;
- РСЗО - 56;
- Средства ПВО - 27;
- Самолетов - 48;
- Вертолетов - 80;
- Автомобильной техники - 474;
- Корабли /катера - 3;
- Цистерн из ГСМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее сообщалось, что под Конотопом и Ахтыркой оккупанты потеряли половину личного состава.
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