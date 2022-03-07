Украинские военные продолжают оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы - в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева. Об этом сообщает Генштаб Украины в оперативной сводке на 18:00.

На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы Украины.

Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.

Группировка врага, действующая на отдельных направлениях, Конотоп и Ахтырка потеряли до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.

Морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.

Напомним, что в Генштабе считают, что враг сосредоточен на окружении Киева.