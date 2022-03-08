Из России ушли более 200 компаний, среди оставшихся - Coca-Cola, McDonaldʼs и Nestle (список) [ Редактировать ]
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После начала вторжения в Украину об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний. Об этом свидетельствуют подсчеты Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена Йельского университета.
При этом ряд крупных иностранных компаний остаются в России. Среди них - Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.
Зонненфельд ранее сравнил уход иностранного бизнеса из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980 годах и выразил разочарование действиями тех компаний, которые решили не покидать Россию.
Cписок компаний, которые остаются в России:
О том, что ждет россиян из-за войны в Украине, можно почитать тут.
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