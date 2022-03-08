После начала вторжения в Украину об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний. Об этом свидетельствуют подсчеты Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена Йельского университета.

При этом ряд крупных иностранных компаний остаются в России. Среди них - Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.

Зонненфельд ранее сравнил уход иностранного бизнеса из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980 годах и выразил разочарование действиями тех компаний, которые решили не покидать Россию.

Cписок компаний, которые остаются в России:

О том, что ждет россиян из-за войны в Украине, можно почитать тут.