Apple и Nike остановили продажи и доставку товаров в Россию [ Редактировать ]
Источник: Apple
Американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе "Доставка" указано "в настоящее время недоступно".
Американский производитель спортивных товаров Nike также перестала осуществлять доставку продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте Nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе.
Напомним, что из-за западных санкций, введенных после вторжения России в Украину, из России ушли ведущие мировые производители.
по теме
В России заблокировали сайты радиостанции "Эха Москвы" и телеканала "Дождь". Радиостанция "Эхо Москвы" также отключена от эфира, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов. Генпрокуратура РФ мотивировала свое требование заблокировать эти СМИ из-за материалов с призывами к "экстремистской деятельности"
О прекращении поставок в Россию сообщили бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover
Русские актеры, находящиеся в Украине под обстрелами, рассказали всю правду, что тут происходит на самом деле в нашей стране
Курс рубля продолжает валиться по отношению к доллару и евро в начале торговой сессии на Московской бирже, стартовавшей в 9:00 по московскому времени
Компании Disney и Warner Bros приостановили показ своих фильмов в российских кинотеатрах. Warner Bros. за день до премьеры отменила выход "Бэтмена" в России