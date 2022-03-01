Американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе "Доставка" указано "в настоящее время недоступно".

Американский производитель спортивных товаров Nike также перестала осуществлять доставку продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте Nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе.

Напомним, что из-за западных санкций, введенных после вторжения России в Украину, из России ушли ведущие мировые производители.