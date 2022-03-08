В Мариуполе переносится эвакуация мирного населения - горсовет

В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится. Об этом сообщает Мариупольский горсовет