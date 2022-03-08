Колонна из Сум отправилась "зеленым коридором" в Полтаву (видео) [ Редактировать ]
Гуманитарная колонна из Сум с жителями города отправилась "зеленым коридором" в Полтаву. Эвакуцация населения официально согласована Министерством обороны РФ в письме Международному комитету Красного Креста.
Маршрут для эвакуации людей: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.
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