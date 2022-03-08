Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум [ Редактировать ]
Ирина Верещук / Фото: ukrinform
Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум.
Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
По ее словам, для этого уже объявлен режим тишины.
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