Українські туристи, які перебували на відпочинку на момент початку путінського наступу на Україну, отримали подовження відпусток. Близько тисячі наших громадян застрягли в Занзібарі. Які в них виникли труднощі та чому вони так прагнуть потрапити додому, розкажемо далі.