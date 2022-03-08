Туристи з України мають можливість залишитися за кордоном через війну [ Редактировать ]
Українські туристи, які перебували на відпочинку на момент початку путінського наступу на Україну, отримали подовження відпусток. Близько тисячі наших громадян застрягли в Занзібарі. Які в них виникли труднощі та чому вони так прагнуть потрапити додому, розкажемо далі.
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