І дуже неприємно дивує... Грузія. В той час, як росіяни убивають українців, офіційний Тбілісі думає про власний гешефт.

І це при тому, що 13 років тому ця країна сама воювала з Росією! Та зараз вони домовляються з Кремлем про відновлення економічних зв'язків.

Цей факт уряд Грузії намагався приховати. Хоча грузинський народ позиції своєї влади не підтримує. І виходить на велелюдні акції на підтримку України.

Більше розкаже Вікторія Парфенюк.