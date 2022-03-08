Уряд Грузії домовляється з Кремлем про відновлення економічних зв'язків [ Редактировать ]
І дуже неприємно дивує... Грузія. В той час, як росіяни убивають українців, офіційний Тбілісі думає про власний гешефт.
І це при тому, що 13 років тому ця країна сама воювала з Росією! Та зараз вони домовляються з Кремлем про відновлення економічних зв'язків.
Цей факт уряд Грузії намагався приховати. Хоча грузинський народ позиції своєї влади не підтримує. І виходить на велелюдні акції на підтримку України.
Більше розкаже Вікторія Парфенюк.
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