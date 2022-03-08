Над Белозеркой Херсонской области сбили вражеский самолет (видео) [ Редактировать ]
Утром 8 марта украинские силы сопротивления на временно оккупированной территории сбили из "Stinger" вражеский самолет над Белозеркой Херсонской области. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Один пилот точно жив остался - катапультировался. А жаль... обломки попадали на Кизомыс.
Напомним, что по состоянию на утро 8 марта ВСУ уничтожили 48 вражеских самолетов и 80 вертолетов.
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