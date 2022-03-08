В Энергодаре изменили время комендантского часа [ Редактировать ]
Городские власти Энергодара решили сократить время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 19:00.
Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрияй Орлов в Telegram.
Внимание. В Энергодаре изменен комендантский час. С сегодняшнего дня и до отдельных сообщений просим граждан не выходить на улицы города с 19:00 до 05:30.
Отметим, до этого комендантский час в городе начинался в 18:00.
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