"Мир не верит в будущее России" - Зеленский [ Редактировать ]
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Вечером во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Зеленский заявил, что ценит поддержку иностранных партнеров и верит в будущее нашей страны.
"Мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Они говорят о нас, помогают нам, готовятся поддержать наше восстановление после войны. Ибо все увидели: для так героически защищаемого народа обязательно наступит вот это "после войны", - заявил глава государства.
Президент заявил, что все убийства мирных жителей и другие злодеяния российских солдат на нашей земле не останутся безнаказанными.
"Мы не разрешим никому в этом мире игнорировать убийства и страдания наших людей, наших детей... Я знаю, что вы никогда это не простите оккупантам, как и Харьков, Мариуполь и все другие города", - сказал Зеленский.
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Он также разместил фото соответствующего указа
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