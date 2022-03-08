Вечером во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Зеленский заявил, что ценит поддержку иностранных партнеров и верит в будущее нашей страны.

"Мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Они говорят о нас, помогают нам, готовятся поддержать наше восстановление после войны. Ибо все увидели: для так героически защищаемого народа обязательно наступит вот это "после войны", - заявил глава государства.

Президент заявил, что все убийства мирных жителей и другие злодеяния российских солдат на нашей земле не останутся безнаказанными.

"Мы не разрешим никому в этом мире игнорировать убийства и страдания наших людей, наших детей... Я знаю, что вы никогда это не простите оккупантам, как и Харьков, Мариуполь и все другие города", - сказал Зеленский.