Владимир Зеленский выразил благодарность США и президенту Джо Байдену за отказ от российской нефти и газа.

Об этом написал в Twitter Зеленский.

Украинский президент назвал такое решение "ударом в сердце" военной машины Путина.

"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности за запрет российских нефти, газа и угля на американском рынке", - написал он слова благодарности.

Также Владимир Зеленский призвал другие страны последовать этому примеру.