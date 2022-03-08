"Удар в сердце": Зеленский призвал последовать примеру США по нефти и газу из России [ Редактировать ]
Владимир Зеленский выразил благодарность США и президенту Джо Байдену за отказ от российской нефти и газа.
Об этом написал в Twitter Зеленский.
Украинский президент назвал такое решение "ударом в сердце" военной машины Путина.
"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности за запрет российских нефти, газа и угля на американском рынке", - написал он слова благодарности.
Также Владимир Зеленский призвал другие страны последовать этому примеру.
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