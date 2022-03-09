"Мы все выяснили": Зеленский про позицию ООН о войне с РФ [ Редактировать ]
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ООН продолжит называть вторжение РФ в Украину войной. Этот вопрос уже решен.
В очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление ООН о том, что вторжение России и Украину не является войной.
"Наверное, вы видели сегодня в новостях историю о том, что якобы ООН не считает российское вторжение войной. Я знаю, что это возмутило многих и не только в Украине", - сообщил Зеленский.
По словам президента Украины, вопрос с "наименованием" войны уже решен. "Благодарен многим всей нашей команде – мы все выяснили, быстро получив заверения в структурах ООН. Не будет лжи, не будет подыгрывания агрессору. Слово "война" будет звучать на этой площадке, потому что это правда", - добавил Зеленский.
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