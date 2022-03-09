Евакуація з Сум продовжиться: коли працюватиме гуманітарний коридор [ Редактировать ]
В середу, 9 березня, продовжиться евакуація з Сум. З 9.00 до 21.00 працюватиме гуманітарний коридор.
До евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатись в колоні приватним авто.
Просимо водіїв, будь ласка, забирайте із собою максимальну кількість людей!
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