Из Мариуполя, Изюма и Волновахи заработают гуманитарные коридоры [ Редактировать ]
Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что 10 марта заработает шесть гуманитарных коридоров. Людей должны эвакуировать из Мариуполя, Изюма и Волновахи. Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с помощью гуманитарных коридоров удалось эвакуировать около 35 тыс. человек.
"Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров: из Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. В общей сложности было спасено около 35 тыс. человек", - отметил Зеленский.
Также глава государства анонсировал открытие новых гуманитарных коридоров 10 марта. "Завтра продолжим, готовим шесть гуманитарных коридоров. Верим и молимся, чтобы удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Волновахи, увезти в безопасные места нашей свободной Украины", - добавил президент Украины.
Также Зеленский прокомментировал обстрел роддома в Мариуполе и назвал его "геноцидом всего украинского народа".
по теме
Уже 8 дней украинцы страдают от боевых действий российской армии на территории нашего государства
О прибытии Кулебы в Турцию сообщил представитель МИД Украины
В среду, 9 марта, российские военные попали авиабомбой в роддом в Мариуполе
В среду, 9 марта, из Бучи и Ворзеля людей будут эвакуировать на железнодорожный вокзал Киева
В середу, 9 березня, продовжиться евакуація з Сум