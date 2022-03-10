"Авиабомба на роддом - это геноцид украинцев" - Зеленский [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В среду, 9 марта, российские военные попали авиабомбой в роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал окончательным доказательством происходящего геноцид украинцев. Об этом он заявил в своем регулярном видеообращении.
"Убитые люди. Убитые дети. Авиабомба - на роддом. Это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев", - сказал Зеленский.
Также он обратился в Европу. По его словам, европейцы должны ужесточать санкции против России, чтобы у агрессора больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.
"Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило у украинцев, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А, следовательно, вы должны усиливать санкции против России", - сказал президент Украины.
по теме
Он также разместил фото соответствующего указа
Сообщается, что солдаты попали в частный дом по улице Сергея Лазо
Глава государства также отметил, что никого не боится и намерен оставаться в стране
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трагической гибели целой семьи от рук оккупантов в Ирпене
Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией