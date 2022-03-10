МВФ утвердил выделение Украине 1,4 млрд экстренной помощи [ Редактировать ]
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил предоставление Украине поддержки в виде экстренного финансирования на сумму 1,4 млрд долларов США. Об этом сообщается в релизе МВФ.
Предоставление средств утверждено в рамках Инструмента для ускоренного финансирования (РФИ) с целью содействия удовлетворению неотложных потребностей в финансировании и смягчению экономических последствий войны.
Исполнительный совет выразил решительную поддержку народу Украины.
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