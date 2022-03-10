Работа магазина приложений Google Play ограничивается в России. Об этом сообщается в письме команды Google Play к разработчикам, передает "Подъем".

Причиной ограничений Google назвал проблемы с системой оплаты. Теперь россияне пользователи смогут скачать в Google Play только бесплатные приложения.

В свою очередь YouTube объявил, что полностью приостановил все функции монетизации для российских блогеров, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и продажу мерча. Уведомление об этом получили блогеры из России, сообщает РБК.

Напомним, что TikTok останавливает работу в России.