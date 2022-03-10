В боях с оккупантами погиб бывший народный депутат Евгений Дейдей [ Редактировать ]
Жена бывшего народного депутата Евгения Дейдея сообщила о его смерти. Евгения Дарина сообщила о гибели мужа в Instagram.
Обстоятельства смерти не уточняются.
Евгений Дейдей родился в Одесской области. В 2014 году был избран в Верховную раду по списку "Народного фронта", был советником министра МВД Украины, координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1". У Дейдея остались трое детей. Е
Напомним, что ранее в боях погиб под Киевом погиб ветеран московско-украинской войны, офицер Александр Марченко, который также был народным депутатом Украины VIII созыва от ВО "Свобода".
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