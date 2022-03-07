В боях под Киевом погиб бывший народный депутат [ Редактировать ]
В Киевской области, защищая страну от оккупантов погиб ветеран московско-украинской войны, офицер Александр Марченко, который также был народным депутатом Украины VIII созыва от ВО "Свобода".
Об этом сообщил председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок на Facebook-странице.
"В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!", - написал он.
Напомним, что на внеочередных парламентских выборах в Украине в 2014 году Марченко баллотировался по округу № 90 от ВО "Свобода", где одержал победу, получив 23,66% голосов.
Он также был участником комбатантского объединения "Легион Свободы", а в 2014 году стал бойцом 72-й бригады.
по теме
В Макарове Киевской области в результате авиаудара по территории хлебозавода погибли 13 человек. Об этом сообщает ГСЧС
По состоянию на 7 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене и Дмитровке на Бучанщине. Идут бои, наблюдается гуманитарный кризис. При обстреле Макарова повреждены школа, детсад, хлебозавод и жилые дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины
В неділю, 6 березня, український державний та громадський діяч Олексій Кулеба розповів про те, яка зараз ситуація на Київщині
Российские военные под Киевом открыли огонь на поражение по журналистам британского телеканала Sky News, которые снимали эвакуацию мирных жителей
Украинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию из Гостомеля и Бучи в Киевской области, которые постоянно обстреливают российские войска. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканалов
На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, ВСУ нанесли авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов. Потери противника уточняются, сообщает генштаб ВСУ