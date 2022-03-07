В Киевской области, защищая страну от оккупантов погиб ветеран московско-украинской войны, офицер Александр Марченко, который также был народным депутатом Украины VIII созыва от ВО "Свобода".

Об этом сообщил председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок на Facebook-странице.

"В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!", - написал он.



Напомним, что на внеочередных парламентских выборах в Украине в 2014 году Марченко баллотировался по округу № 90 от ВО "Свобода", где одержал победу, получив 23,66% голосов.

Он также был участником комбатантского объединения "Легион Свободы", а в 2014 году стал бойцом 72-й бригады.