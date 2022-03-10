Украинский певец Макс Барских не будет возвращать деньги за отмененные концерты в России. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Музыкант отказался выступать в России после вторжения оккупационных войск на территорию нашего государства.

Полученный гонорар он направит на гуманитарную помощь Украине, заявил Барских одной из подписчиц в комментариях к посту.

Ранее Тина Кароль жестко ответила украинским артистам, которые выступали в России до войны.