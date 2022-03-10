"Пойдут на гуманитарную помощь": Макс Барских отказался возвращать деньги россиянам за билеты [ Редактировать ]
Украинский певец Макс Барских не будет возвращать деньги за отмененные концерты в России. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Музыкант отказался выступать в России после вторжения оккупационных войск на территорию нашего государства.
Полученный гонорар он направит на гуманитарную помощь Украине, заявил Барских одной из подписчиц в комментариях к посту.
Ранее Тина Кароль жестко ответила украинским артистам, которые выступали в России до войны.
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