По аэродрому под Кривым Рогом ударили две ракеты (видео) [ Редактировать ]
Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали.
Ранее в Кривом Роге людей, которые живут вблизи военных объектов, переселили в другие районы. Речь идет о Покровском и Терновском районах.
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