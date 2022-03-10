Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали.

Ранее в Кривом Роге людей, которые живут вблизи военных объектов, переселили в другие районы. Речь идет о Покровском и Терновском районах.