Экс-канцлер ФРГ Шредер встретится с Путиным в Москве - Politico [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В четверг, 10 марта, стало известно о том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве. Вероятно, он прибыл в Россию, чтобы встретиться сегодня с Путиным.
Об этом сообщает издание Politico.
Источники сообщают, что визит Шредера в Москву последовал за переговорами в Стамбуле между министрами иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
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