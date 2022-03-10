Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что россия и Владимир Путин персонально не осмелятся применить ядерное оружие.
Об этом сообщает Die Zeit.
"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Самоубийство – другое дело. Любое применение ядерного оружия станет концом для всех, а не только для того, кто его применит. Эта Путинская угроза демонстрирует слабость", – заявил Зеленский.
Президент убежден, что ядерным оружием угрожают, когда другие аргументы не работают. Он также выразил уверенность, что россия отдает себе отчет в катастрофических последствиях применения ядерного оружия.
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