Макс Барских запретил использовать свои песни на территории России [ Редактировать ]
Певец Макс Барских решил запретить использовать свои песни на территории россии и предложил всем украинским коллегам присоединиться к бойкоту.
О своем решении певец заявил в Instagram.
"Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков", - сообщил Барских.
"Я не хочу чтоб моя музыка звучала в стране развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем украинским артистам сделать тоже самое!", - призвал певец.
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