По состоянию на утро 11марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене, Макарове и Бородянке. Идут постоянные артиллерийские обстрелы, ведется огнь по жилым домам и мирным жителям. Опасно и на восток от столицы - в Броварском райне. Об этом сообщает Киевская ОГА.

Белоцерковский район. Обстрелы не зафиксированы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Проводится организация предоставления гуманитарной помощи населению. Продолжается работа по формированию экипажей для доставки грузов и эвакуации населения.

Бориспольский район. Силы обороны - в повышенной боеготовности. Проводится работа по укреплению блокпостов. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.



Бучанский район. Ситуация напряженная.

Макаровская территориальная община – нет связи.

В Бородянском территориальном обществе зафиксировано перемещение врага. Община готовится к эвакуации.

Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской общинами враг перемещается по технике.

Ночью проходили бои в Ирпене.

Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин. В этих трех общинах Броварского района проводятся боевые действия. А именно:

Калитянская община: в селах Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки;

Великодымерская община: в селах Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, недалеко от сел Бобрик и Рудня;

Барышевская община: в селах Победа, Рудницкое. Ситуация в данной части района остается очень напряженной.

В населенных пунктах Калитянской общины Мокрец и Заворичи ситуация стабилизировалась. Вражеские войска отступили.

В селе Заворичи, в результате обстрела вражеских артиллерийских систем, сгорел местный храм и несколько частных домов, расположенных на восточной окраине села.

В результате боевых действий в с. Светильник частично разрушены амбулатория и помещения сельского совета. В результате попадания вражеского снаряда в предприятие "Феракс" возник пожар.

На территории поселка городского типа Большая Дымерка, попало под вражеский обстрел предприятие Кока-Кола.

В селе Рудницкое частично удалось возобновить электроснабжение.

В с. Победа вражеские войска дали доступ в дом престарелых, чтобы доставить медикаменты и продукты питания.

Ночью, в пгт Барышевка был нанесен ракетный удар, в результате чего нанесен значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду поселка.

В пгт Калиновка и с. Скибин в результате вражеских обстрелов повреждены дома местных жителей.

Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом.

Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.

Вышгородской, Петровской и Пирновской общинах ситуация контролируемая. Населению оказывается необходимая помощь. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, самостоятельно выходящим с оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.

Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах. Славутич и ЧАЕС (имеющие единую энергосистему) до сих пор обесточены, работают только предприятия критической инфраструктуры.

Обуховский район. Ситуация стабильная, контролируемая. Васильковская территориальная община ведется борьба с диверсионными группировками.



Фастовский район. Ситуация стабильна и контролируется.