Киевская область: самые опасные места и направления [ Редактировать ]
По состоянию на утро 11марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене, Макарове и Бородянке. Идут постоянные артиллерийские обстрелы, ведется огнь по жилым домам и мирным жителям. Опасно и на восток от столицы - в Броварском райне. Об этом сообщает Киевская ОГА.
Белоцерковский район. Обстрелы не зафиксированы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Проводится организация предоставления гуманитарной помощи населению. Продолжается работа по формированию экипажей для доставки грузов и эвакуации населения.
Бориспольский район. Силы обороны - в повышенной боеготовности. Проводится работа по укреплению блокпостов. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.
Бучанский район. Ситуация напряженная.
- Макаровская территориальная община – нет связи.
- В Бородянском территориальном обществе зафиксировано перемещение врага. Община готовится к эвакуации.
- Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской общинами враг перемещается по технике.
- Ночью проходили бои в Ирпене.
Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин. В этих трех общинах Броварского района проводятся боевые действия. А именно:
- Калитянская община: в селах Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки;
- Великодымерская община: в селах Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, недалеко от сел Бобрик и Рудня;
- Барышевская община: в селах Победа, Рудницкое. Ситуация в данной части района остается очень напряженной.
В населенных пунктах Калитянской общины Мокрец и Заворичи ситуация стабилизировалась. Вражеские войска отступили.
- В селе Заворичи, в результате обстрела вражеских артиллерийских систем, сгорел местный храм и несколько частных домов, расположенных на восточной окраине села.
- В результате боевых действий в с. Светильник частично разрушены амбулатория и помещения сельского совета. В результате попадания вражеского снаряда в предприятие "Феракс" возник пожар.
- На территории поселка городского типа Большая Дымерка, попало под вражеский обстрел предприятие Кока-Кола.
- В селе Рудницкое частично удалось возобновить электроснабжение.
- В с. Победа вражеские войска дали доступ в дом престарелых, чтобы доставить медикаменты и продукты питания.
- Ночью, в пгт Барышевка был нанесен ракетный удар, в результате чего нанесен значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду поселка.
- В пгт Калиновка и с. Скибин в результате вражеских обстрелов повреждены дома местных жителей.
Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом.
- Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.
- Вышгородской, Петровской и Пирновской общинах ситуация контролируемая. Населению оказывается необходимая помощь. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.
- В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, самостоятельно выходящим с оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.
- Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах. Славутич и ЧАЕС (имеющие единую энергосистему) до сих пор обесточены, работают только предприятия критической инфраструктуры.
Обуховский район. Ситуация стабильная, контролируемая. Васильковская территориальная община ведется борьба с диверсионными группировками.
Фастовский район. Ситуация стабильна и контролируется.
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