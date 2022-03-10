По состоянию на утро 10 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене, Макарове и Бородянке. Идут постоянные артиллерийские обстрелы, ведется огнь по жилым домам и мирным жителям. Об этом сообщает Киевская ОГА.

​Белоцерковский район. Обстрелы не зафиксированы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Населённые пункты обеспечены поставкой электроэнергии, газа и воды. Активизировалось волонтерское движение для оказания помощи военным и населению. Проводится организация предоставления гуманитарной помощи населению. Продолжается работа по формированию экипажей для доставки грузов и эвакуации населения.

Бориспольский район. В районе объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, ситуация стабильна. Силы обороны - в повышенной боеготовности. Планируется повышение уровня боевых навыков. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.

Бучанский район. Ночью бои в Ирпене, Макарове и Бородянке. Артиллерийские обстрелы. Ведется огонь по жилым домам и гражданскому населению. 9 марта была организована эвакуация населения гуманитарными коридорами из Ворзеля, Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки.

Несмотря на договоренности о гуманитарном коридоре, враг не впустил колонны автобусов в Гостомель, Бородянку и Бучу. Отсутствует газоснабжение в Ирпене и Коцюбинском. Сейчас в районе готовятся к продолжению эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи.

Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин. В этих 3-х общинах Броварского района проводились боевые действия. А именно:

Калитянская община - в селах Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки;

Великодимерская община - в селах Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, недалеко от сел Бобрик и Рудня;

Барышевская община - в селах Победа, Рудницкое.

Ситуация в данной части района остается очень напряженной. В населенных пунктах Калитянской общины, а именно в Мокреце и Заворичах, нет связи. Электроснабжение частично восстановлено.

В селе Заворичи в результате обстрела вражеских артиллерийских систем сгорел местный храм и несколько частных домов, расположенных на восточной окраине села.

В результате боевых действий в селе Свитильня частично разрушены амбулатория и помещения сельского совета.

В селе Рудницкое удалось возобновить электроснабжение. В поселке городского типа Калиновка и селе Скибин в результате вражеского обстрела также повреждены дома местных жителей.

Вышгородский район. Ночь прошла относительно спокойно. Север района остается оккупированным врагом.

Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.

Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

В ночи произошел обстрел в районе с. Феодосия. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, самостоятельно выходящим с оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.

Обуховский район. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению. Авиаудары не зафиксированы. Укрепляются блокпосты.

Фастовский район. Ситуация стабильна и контролируется. Фастовский городской совет принимает беженцев и оказывает помощь в их размещении.

Ранее "Подробности" опубликовали телефоны для тех, кому нужна эвакуация из зоны боевых действий в Киевской области.