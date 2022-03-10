Киевская область: где идут бои и наступает враг [ Редактировать ]
По состоянию на утро 10 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене, Макарове и Бородянке. Идут постоянные артиллерийские обстрелы, ведется огнь по жилым домам и мирным жителям. Об этом сообщает Киевская ОГА.
Белоцерковский район. Обстрелы не зафиксированы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Населённые пункты обеспечены поставкой электроэнергии, газа и воды. Активизировалось волонтерское движение для оказания помощи военным и населению. Проводится организация предоставления гуманитарной помощи населению. Продолжается работа по формированию экипажей для доставки грузов и эвакуации населения.
Бориспольский район. В районе объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, ситуация стабильна. Силы обороны - в повышенной боеготовности. Планируется повышение уровня боевых навыков. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.
Бучанский район. Ночью бои в Ирпене, Макарове и Бородянке. Артиллерийские обстрелы. Ведется огонь по жилым домам и гражданскому населению. 9 марта была организована эвакуация населения гуманитарными коридорами из Ворзеля, Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки.
Несмотря на договоренности о гуманитарном коридоре, враг не впустил колонны автобусов в Гостомель, Бородянку и Бучу. Отсутствует газоснабжение в Ирпене и Коцюбинском. Сейчас в районе готовятся к продолжению эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи.
Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин. В этих 3-х общинах Броварского района проводились боевые действия. А именно:
- Калитянская община - в селах Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки;
- Великодимерская община - в селах Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, недалеко от сел Бобрик и Рудня;
- Барышевская община - в селах Победа, Рудницкое.
Ситуация в данной части района остается очень напряженной. В населенных пунктах Калитянской общины, а именно в Мокреце и Заворичах, нет связи. Электроснабжение частично восстановлено.
В селе Заворичи в результате обстрела вражеских артиллерийских систем сгорел местный храм и несколько частных домов, расположенных на восточной окраине села.
В результате боевых действий в селе Свитильня частично разрушены амбулатория и помещения сельского совета.
В селе Рудницкое удалось возобновить электроснабжение. В поселке городского типа Калиновка и селе Скибин в результате вражеского обстрела также повреждены дома местных жителей.
Вышгородский район. Ночь прошла относительно спокойно. Север района остается оккупированным врагом.
- Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.
- Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.
- В ночи произошел обстрел в районе с. Феодосия. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, самостоятельно выходящим с оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.
Обуховский район. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению. Авиаудары не зафиксированы. Укрепляются блокпосты.
Фастовский район. Ситуация стабильна и контролируется. Фастовский городской совет принимает беженцев и оказывает помощь в их размещении.
Ранее "Подробности" опубликовали телефоны для тех, кому нужна эвакуация из зоны боевых действий в Киевской области.
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