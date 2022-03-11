В пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден еще раз подчеркнул, что Штаты не будут вводить сухопутные войска в Украину. Об этом сообщает CNN.

"Мы не будем вести третью мировую войну в Украине", - заявил Байден и добавил, что США должны убедиться, что Украины имеет оружие для защиты от российских сил вторжения.



"И мы отправим деньги и продовольственную помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Украинских беженцев примем с распростертыми объятиями, если они на самом деле придут сюда", – сказал глава США.

Байден также сообщил, что сегодня около часа разговаривал с президентом Украины и добавил, что разговаривает с Владимиром Зеленским "почти ежедневно".