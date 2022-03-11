Сегодня, 12 автобусов, которые направлялись до Белогородки были остановлены российскими военными на блокпосту. Оккупанты запретили им проезд несмотря на то, что маршрут был заявлен.

Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Это не соответствует действительности, потому что этот маршрут был заявлен. Красный Крест указал, что россияне подтвердили готовность открыть маршрут в этом направлении", - заявила Верещук.

В то же время по маршруту из города Макаров Киевской области в город Житомир - эвакуация была сорвана из-за нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Тоже самое касается и маршрута из города Бородянка.