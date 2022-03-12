Начальник Генштаба Вооруженных Беларуси Виктор Гулевич заявил об отправке на границу с Украиной пяти батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных. В то же время он отрицает, что это часть подготовки к вступлению в войну против Украины на стороне РФ. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Для доморощенных "военных экспертов" и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины... Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории.

Напомним, что по данным украинских силовиков, Россия готовит серию провокаций, чтобы заставить Беларусь вступить в войну против Украины.