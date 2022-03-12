Семнадцатый день войны: Усик записал новое видеообращение [ Редактировать ]
Александр Усик / Фото: Instаgram
В субботу, 12 марта, украинский боксер Александр Усик записал новое видеообращение, в связи с семнадцатым днем войны.
Видео получилось жестким и категоричным в адрес россии.
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