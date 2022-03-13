В Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов за 17 дней войны [ Редактировать ]
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск за 17 дней войны.Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тысяч человек,
- танков - 374,
- боевых бронированных машин - 1226,
- артиллерийских систем - 140,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,
- средства ПВО - 34,
- самолетов - 74,
- вертолетов - 86,
- автомобильной техники - 600,
- легкие скоростные катера - 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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