Паралимпийские игры: сборная Украины завершила выступление [ Редактировать ]
Сборная Украины завершила выступление на XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная заняла второе место в общекомандном зачете и по общему количеству наград.
За девять соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 29 медалей:
- 11 золотых,
- 10 серебряных,
- 8 бронзовых.
Сборную Украины в двух видах спорта (биатлоне и лыжных гонках) представляли 29 спортсменов:
- 20 паралимпийцев (13 - с поражением опорно-двигательного аппарата, 7 - с поражением зрения),
- 9 спортсменов-лидеров (гайдов).
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