Россия срывает обстрелами эвакуацию из Луганской области [ Редактировать ]
Российско-оккупационные войска срывают эвакуацию гражданских лиц гуманитарными коридорами в Луганской области. Враг обстреливает ряд населенных пунктов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Автобусы не могут выехать, из-за обстрелов! Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности!!! Массированные обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка, громко в Попасной и Горном! Пребывайте в укрытии!!! Берегите себя!!! Следите за информацией!
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