Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров 13 марта.

Об этом сказала Ирина Верещук на брифинге.

Она рассказала, что 13 марта из намеченных 14 коридоров для эвакуации граждан сработали только 9. Часть людей удалось вывезти из Киевской области – это 1950 людей.

Город Бородянка. С третьей попытки удалось спасти 600 людей и отвезти в Житомир.

Село Перемога Барышевской ОТГ. Путем переговоров сегодня удалось вызволить тысячу людей. Оккупанты не придерживались своих взятых утром обязательств и заставляли людей возвращаться в бомбоубежища и в подвалы. Откуда они вышли с надеждой уехать из небезопасного места.

Село Большая Дымерка. Эвакуировано 375 людей. 198 – это дети.

Город Буча. Вывезли 600 людей.

Села Дымерской ОТГ - в общей сложности эвакуировано 1000 людей.