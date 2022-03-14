В результате артиллерийского обстрела девятиэтажного дома на столичной Оболони погибли как минимум два человека. Об этом сообщает ГСЧС.

Еще трое - госпитализированы. Девяти жителям дома помощь оказана помощь на месте.

В 7:58 пожар ликвидирован. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей. 69 людей были эвакуированы.

Напомним, что утром 14 марта снаряд прилетел в девятиэтажный жилой дом на ул. Богатырская, 20.