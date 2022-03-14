В Киеве в результате обстрела многоэтажки погибли два человека (фото, видео) [ Редактировать ]
В результате артиллерийского обстрела девятиэтажного дома на столичной Оболони погибли как минимум два человека. Об этом сообщает ГСЧС.
Еще трое - госпитализированы. Девяти жителям дома помощь оказана помощь на месте.
В 7:58 пожар ликвидирован. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей. 69 людей были эвакуированы.
Напомним, что утром 14 марта снаряд прилетел в девятиэтажный жилой дом на ул. Богатырская, 20.
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