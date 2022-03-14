Утром 14 марта в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд. Попадание в девятиэтажный жилой дом на ул. Богатырская, 20, произошло в 05:09.

Произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажа и возгорание квартир на 3 и 4 этажах. На месте работают специалисты ГСЧС, врачи и правоохранители.

В 07:04 пожар локализован на площади 500 кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека, поиски продолжаются. Информация о пострадавших уточняется.