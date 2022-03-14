Россия выступает против отправки миротворцев ООН в Украину [ Редактировать ]
Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину. Этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом росСМИ заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
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