Зеленский призвал закрыть небо над Украиной: россия пойдет войной на НАТО: [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к лидерам НАТО с просьбой закрыть небо.
"В прошлом году я предупреждал: если против РФ не будет жестких превентивных санкций – она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, то российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", – написал он в соцсети.
Напомним, по предварительным данным, в результате вторжения России в Украину пострадали 18 миллионов человек, 6,7 миллиона из которых являются внутренне перемещенными лицами.
С начала полномасштабной войны из Украины уехали почти три миллиона человек.
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