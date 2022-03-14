Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к лидерам НАТО с просьбой закрыть небо.

"В прошлом году я предупреждал: если против РФ не будет жестких превентивных санкций – она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, то российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", – написал он в соцсети.

Напомним, по предварительным данным, в результате вторжения России в Украину пострадали 18 миллионов человек, 6,7 миллиона из которых являются внутренне перемещенными лицами.

С начала полномасштабной войны из Украины уехали почти три миллиона человек.