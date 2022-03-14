Зеленский выступит перед Конгрессом США [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, выступит перед Конгрессом Соединенных Штатов. Он выступит в видеорежиме перед обеими палатами конгрессменов.
Об этом сообщает журналист The Wall Street Journal Вивьен Салама в Twitter.
"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер объявили о виртуальном обращении президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США в среду, 16 марта, в 9 часов утра (15:00 по киевскому времени", - сообщила журналистка.
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