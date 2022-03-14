Под Киевом в дом ведущего "Караоке на Майдане" Контратюка прилетел снаряд (фото) [ Редактировать ]
В дом под Киевом, который принадлежит ведущему "Караоке на Майдане" Игорю Контратюку, прилетел снаряд от российских оккупантов. Сегодня, 14 марта Игорю Контратюку исполняется 60 лет. Хороший "сюрприз" от "спасителей".
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