Украина своей борьбой в войне против России как никто другой заслужила на членство в Европейском Союзе. Брюссель с моральной точки зрения должен предоставить ей статус страны-кандидата.

Об этом сообщает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Ни одна страна не заплатила столь большую цену за свое желание быть частью европейской семьи. Поэтому мы считаем, что Украина заслужила статус кандидата, и это связано с нашей моральной обязанностью по отношению к людям в Украине", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз откажется от российских газа и нефти к 2027 году.