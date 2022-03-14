Украина как никто другой заслужила членство в ЕС - премьер Литвы [ Редактировать ]
Украина своей борьбой в войне против России как никто другой заслужила на членство в Европейском Союзе. Брюссель с моральной точки зрения должен предоставить ей статус страны-кандидата.
Об этом сообщает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Ни одна страна не заплатила столь большую цену за свое желание быть частью европейской семьи. Поэтому мы считаем, что Украина заслужила статус кандидата, и это связано с нашей моральной обязанностью по отношению к людям в Украине", - заявила она.
Ранее сообщалось, что Евросоюз откажется от российских газа и нефти к 2027 году.
по теме
Также он уверен, что принятие Украины в ЕС - это финальный экзамен для Европы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил перспективы вступления Украины в Европейский Союз
Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы