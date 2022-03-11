Евросоюз откажется от российских газа и нефти к 2027 году [ Редактировать ]
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Еврокомиссия подготовит план по постепенному отказу Евросоюза от российских газа, нефти и угля к середине мая. Согласно плану, предполагается отказаться от сырья из России к 2027 году. Об этом заявила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
К концу мая мы предложим поэтапный отказ от зависимости от российского газа, нефти и угля к 2027 году. Это будет подкреплено необходимыми национальными и европейскими ресурсами.
О прямом запрете поставок энергоносителей из России пока не говорится. По словам Урсулы фон дер Ляйен, комиссия также представит план оптимизации структуры рынка электроэнергии в условиях "зеленого" перехода европейской экономики.
Напомним, планы по отказу от российского газа входят в политику ЕС в области изменения климата, согласно которой страны Союза должны сократить потребление газа на 30% к 2030 году.
Россия поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, которые потребляет Евросоюз. По мнению ЕК, в 2022 году можно сократить потребление российского газа на две трети, а полностью отказаться от него можно будет задолго до 2030 года.
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